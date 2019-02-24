Президент Франции Эмманюэль Макрон не появится на горных курортах в 2019 году, чтобы не вызывать у "желтых жилетов" раздражение своим зимним отдыхом. Об этом сообщает в воскресенье, 24 февраля, газета Le Parisien.

Обычно Макрон с супругой приезжают на недорогой курорт в Пиренейском горном массиве - Ла Монжи. Это связано с тем, что в юности Макрон провел немало каникул в этих горах, так как в этом регионе жила одна из его бабушек.

Курорт Ла Монжи далеко не столь престижный и дорогостоящий, как места отдыха в Альпах, привлекающие богатых клиентов со всего континента. Тем не менее, по данным газеты, в нынешних условиях протестов "желтых жилетов" против бедности в стране такой отдых президента может напомнить населению, что большинству подобные поездки не по карману.

Газета приводит данные Группы по мониторингу неравенства (Observatoire des ingalits), согласно которой лишь 8% французов имеют возможность один раз в два года позволить себе отдых на горных курортах. При этом две трети населения вообще никогда не отправляются в горы на зимние каникулы.

Пребывая на зимнем отдыхе, Эмманюэль Макрон, как напоминает газета, уже совершил ошибку, когда в декабре 2017 года, сидя в горнолыжном комбинезоне в уютном кафе одного из курортов рассуждал, как свидетельствовали телерепортажи, о необходимости усилить контроль над безработными, получающими пособия, и в частности более жестко следить за тем, действительно ли они стремятся получить работу. Все это было отрицательно встречено населением.

Как отметил социолог Жан Вьяр, "если раньше зимний отдых в горах ассоциировался у французов с популяризацией и всеобщей доступностью зимних видов спорта, и они с уверенностью говорили себе: "Скоро и я себе это позволю", то теперь ситуация в корне изменилась. Это стало дорогостоящим видом отдыха, предназначенным для элиты, и катающийся на лыжах французский президент становится символом того, что для многих других французов это абсолютно недостижимо".

Как сообщала "Страна", во Франции приняли закон, позволяющий подавлять акции протеста.

Напомним, что в Париже "желтые жилеты" сожгли авто военного патруля у Эйфелевой башни.