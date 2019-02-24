В программе "Вести недели" телеканала "Россия-1" прозвучали возможные цели для ракет "Циркон" на территории США, в случае возникновения угрозы для РФ.

Среди таких целей на Восточном побережье США - здание Пентагона в Вашингтоне, в котором расположены высшие органы управления Вооруженными силами и комитет начальников штабов, Кэпмп-Дэвид - правительственный пункт управления, Форт Ритчи (штат Мэриленд) - пункт управления американского президента и командный центр Комитета начальников штабов.

Целями на Западном побережье названы Мак-Клеллан (штат Калифорния) - управление стратегическими наступательными силами, а также Джим-Крик (штат Вашингтон) - пункт управления ядерными силами.

Как сообщил Владимир Путин в послании Федеральному собранию, создаваемая в России гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов и дальность полета более тысячи километров. Ею вооружат надводные и подводные корабли - как перспективные, так и строящиеся.



Если возникнет угроза для России, такие ракеты нанесут удар по центрам принятия решений в США, откуда управляются системы ПРО в Европе. Как известно, в пусковых установках системы ПРО США в Европе потенциально могут быть размещены ракеты малой и средней дальности для удара по территории России.

Речь идет о том, что ранее США в рамках создания ПРО в Европе разместили в Румынии установки MК41, аналогичные системы развертываются в Польше. Эти установки приспособлены для запуска крылатых ракет Tomahawk.

"Если мы (Россия), ничего не нарушая и никого не беспокоя, размещаем просто в океанах наши подлодки с пусковыми установками ракет "Циркон" - по сорок штук на каждой субмарине, то в зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия тут же оказываются те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин... Наши лодки - за пределами исключительной экономической зоны США шириной в 200 миль. 200 миль - это 370 километров. Ставим спокойно на расстоянии в 400 км от берега. Все эти центры принятия решений от берега тоже не так далеко. Скажем, ещё 400. Итого 800. "Циркон" летит со скоростью 11 000 км в час. Если так, то на покрытие 800 километров "Циркон" затратит чуть меньше пяти минут. Задачка для школьника третьего класса. Вот оно подлётное время", - заявили в эфире "Вестей недели".

Ранее контр-адмирал в отставке Герой России кандидат технических наук Всеволод Хмыров сообщил, что корабли ВМФ РФ могут каждый сразу выпустить около 40 морских гиперзвуковых ракет "Циркон" по центрам принятия решений ВС США, которые будут гарантированно поражены. По его словам, если носитель с ракетами "Циркон" будет находиться на удалении 500 км от береговой черты, то поразить объекты в прибрежной полосе на глубине не менее 500 километров ракеты смогут за пять минут. При этом система ПРО за это время успеет только засечь их полет, но не сможет поразить.

"Страна" разбиралась, что такое гиперзвуковые ракеты и почему это вообще важно. Помимо авиационного ракетного комплекса "Кинжал", которым, по словам Путина, сейчас активно оснащают самолёты МИГ-31, в распоряжении имеется ракета "Циркон" ("работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена") и гиперзвуковой боевой части для ракет стратегического назначения "Авангард". Последний, по словам Путина, уже пошёл в серийное производство и в 2019 году должен встать на боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения.

При этом Лукашенко допустил, что США вышли из ДРСМД, чтобы разместить свои ракеты в Украине.