Вечером, 23 февраля, на границе с Польшей пограничники задержали автомобили, которые были угнаны в Европе. Об этом передает пресс-служба ГПСУ.

"За прошедшие сутки на границе с Польшей в пункте пропуска "Смильница", пограничники Моститского отряда задержали угнанный в Греции автомобиль "БМВ" 2003 года выпуска", - сказано в сообщении.

Также пограничники добавили, что в другом пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей пограничники задержали автомобиль "Ситроен" 2008 года выпуска польской регистрации. За рулем был гражданин Украины. Установлено, что автомобиль был похищен в Польше.

"По данному факту проинформированы сотрудники Укрбюро Интерпола в Киеве и сотрудники полиции", - добавили пограничники.

Отмечается, что с начала 2019 года пограничники, по базе данных Интерпола, обнаружили и задержали 23 автомобиля, которые разыскивали как за рубежом, так и в Украине.

Напомним, что на Печерске угнали и нашли служебную Toyota Camry полтавских дорожников.

Также под Киевом предприимчивые полицейские угнали и продали Ford Fusion на литовских номерах.