В 2018 году в Украине население провело безналичных операций почти на три триллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Доля объема безналичных операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по итогам 2018 года достигла 45,1%. Это на 5,8% больше по сравнению с результатами 2017 года (39,3%)", - сказано в обзоре НБУ рынка платежных карт за 2018 год

В НБУ отметили, что этот положительный тренд связан со стабильным повышением спроса украинцев на безналичные операции и популяризацией инновационных финансовых сервисов.

"Количество безналичных операций за этот период выросло почти на 33% и составило 3,1 млрд штук, а объем - на 55,4% и достиг 1,297 трлн гривен (по сравнению с 2017 годом)", - сообщает регулятор.

В соответствии с распределением безналичных операций с использованием платежных карт по итогам 2018 года наибольшее количество таких операций приходилось на расчеты в торговых сетях - 51,2%.

Фото: НБУ

Напомним, что в НБУ решили требовать защиты почтовых отделений, как в пунктах обмена валют.

Также в НБУ разрешили выдавать сотрудникам наличными зарплату более 50 тысяч гривен.