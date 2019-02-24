Самолет ВВС США провел разведывательный полет, пролетев в небе над Черным морем у берегов аннексированного Крыма и черноморского побережья РФ. Об этом в Twitter сообщает PlaneRadar.

Самолет Boeing P-8A Poseidon 23 февраля стартовал из Италии, полетел в Болгарию, а потом направился проводить разведку вдоль российского побережья Черного моря и Крыма.

"Патрульный противолодочный самолет, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США (LD-764 VP-26), с бортовым номером 168764, взлетевший с авиабазы Sigonella, в воздушном пространстве Болгарии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после разведывательного полета вдоль Российского побережья Черного моря с выключенным транспондером, самолет вернулся на аэродром базирования.

Фото: Twitter.com

Напомним, что в Швеции заявили, что российский истребитель подошел на опасное расстояние к их самолету-разведчику.

Также в штабе ООС объяснили, какой самолет могли видеть наблюдатели ОБСЕ в небе Донбасса.