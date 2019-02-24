В Сирии произошел очередной теракт, который организовали боевики "Исламского государства".

По меньшей мере 24 мирных жителя погибли при наезде автобуса с пассажирами на мину, заложенную боевиками из ИГИЛ в сирийской провинции Хама. Теракт случился в районе Вади эль-Азиб. В момент взрыва в машине находились рабочие. Об этом передает ТАСС.

Ранее "Страна" сообщала, что в Сирии уничтожили последний оплот ИГИЛ, 440 террористов сдались в плен.

Также появилось видео авиаудара Израиля по объектам на территории Сирии.

Напомним, что США подтвердили, что больше не требуют от президента Сирии Башара Асада уйти в отставку.

Кроме того, США назвали территорию в Сирии, которая не должна вернуться к Асаду.