В Сирии террористы ИГИЛ подорвали автобус с людьми, погибло не меньше 24 человек
В Сирии произошел очередной теракт, который организовали боевики "Исламского государства".
По меньшей мере 24 мирных жителя погибли при наезде автобуса с пассажирами на мину, заложенную боевиками из ИГИЛ в сирийской провинции Хама. Теракт случился в районе Вади эль-Азиб. В момент взрыва в машине находились рабочие. Об этом передает ТАСС.
Ранее "Страна" сообщала, что в Сирии уничтожили последний оплот ИГИЛ, 440 террористов сдались в плен.
Также появилось видео авиаудара Израиля по объектам на территории Сирии.
Напомним, что США подтвердили, что больше не требуют от президента Сирии Башара Асада уйти в отставку.
Кроме того, США назвали территорию в Сирии, которая не должна вернуться к Асаду.
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