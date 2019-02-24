Архипиескопия православных русских церквей в Западной Европе провела в Париже Генеральную ассамблею - собрание клириков и мирян, на котором обсуждалось ноябрьское решение Синода Константинопольской церкви о переподчинении местных епархий Вселенского Патриархата. Подавляющим большинством голосов западноевропейские приходы отказались подчиниться Константинополю и хотят перейти под крыло Русской православной церкви на своих условиях. За такое решение проголосовали 191 клириков и мирян из 206, а против всего 15.

Как ранее сообщала "Страна", Архиепископия за почти сто лет своего существования была в составе РПЦЗ, РПЦ МП, Константинопольского патриархата и в самостоятельном статусе, меняя юрисдикцию не менее восьми раз. Если до решения Синода Константинопольского патриархата о реорганизации Архиепископии, это был экзархат Константинополя, то теперь духовенство окончательно вышло из-под подчинения Константинополю.

Решению собрания предшествовало письмо архиепископа Иоанна (Реннето) к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором тот заявил о намерениях Архиепископии просить РПЦ о каноническом признании после отказа подчиниться Фанару.

"Это то наследие, которое мы хотели бы сохранить, потому что оно позволило сохранить открытую церковную жизнь, которая включает участие мирян в жизни общин", - заявил архиепископ Хариопольский.

В ответном письме руководителя Управления по зарубежным учреждениям Московской Патриархии архиепископа Антония (Севрюка) владыке Иоанну отмечается, что патриарх Кирилл обещает принять всех желающих и оставить за архиепископом Иоанном его статус правящего архиерея, сохранить все богослужебные традиции русского зарубежья, не менять устав Архиепископии и ее отдельных приходов, а также оставить зарубежникам право самим выбирать себе архиереев. Это означает, что РПЦ готова дать этой епархии положение автономной Церкви.

Переговоры об условиях выдачи Русской православной церковью Томоса для Архипиескопии западных приходов продлятся до июня. Новый Томос Иоанну могут вручить в Москве в Храме Христа Спасителя.

Напомним, "Страна" сообщала, что предоставление Томоса Украине внесут в школьные учебники истории, как заявила министр образования Лилия Гриневич.