В Киеве в гаражном кооперативе на улице Бориспольская, 53 произошел большой пожар. Об этом сообщает ГСЧС столицы.

Установлено, что во время пожара в ангаре взорвалось несколько газовых баллонов.

"На место происшествия были сразу же направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия было установлено, что на территории гаражного кооператива горит ангар на площади 250 кв. м. В 20:20 пожар был локализован, а в 21:05 - ликвидирован", - сообщили спасатели.

В ГСЧС добавили, что в ангаре находились горюче-смазочные материалы, а также на территории кооператива не было пожарного водоснабжения, поэтому спасателям пришлось прокладывать магистральные линии на расстояние более 500 м и осуществлять постоянный подвоз воды.

Спасатель не допустили распространения пожара на рядом расположенные гаражи. В огне никто не погиб и не пострадал. Причину возникновения пожара установят правоохранительные органы.

Фото: ГосЧС

Напомним, что в Киеве семейная ссора закончилась пожаром. В огне спасли кота, но крыса погибла.

Также во время тушения пожара в многоэтажке на Радунской в Киеве спасатели нашли тело мужчины.