Дерзкое преступление случилось вчера вечером, 23 февраля, на Новогоспитальной улице (переулок Щорса) в Печерском районе Киева.

По данным наших информированных источников в правоохранительных органах, 19-летняя девушка находилась в припаркованной машине "Porshe" с номерами донецкой регистрации. Вероятно грабитель подсмотрел, что девушка одна и положила дорогую сумочку рядом на пассажирское сиденье.

Налетчик выждал момент, когда хозяйка авто увлеклась разговором по телефону и острым предметом, похожим на металлический штырь, разбил окно в машине и схватил ее сумку.

Перепуганная девушка пыталась удержать сумочку, но грабитель вырвал ее из рук хозяйки и убежал. В дамской сумке было около 10 тысяч гривен, планшет "iPad", ключи от квартиры потерпевшей, документы на машину и банковские карты. В темноте девушка не разглядела приметы нападавшего и задержать его по горячим следам также не удалось. Полиция завела дело по ч.1 ст.186 УК Украины - Грабеж.

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