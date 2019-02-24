Национальный отбор на Евровидение-2019 сразу после финала сотрясают скандалы, которые и не думают стихать. И поездка в Тель-Авив победительницы Maruv оказалась под большим вопросом.

Сначала вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что с певицей надо разобраться насчет ее гастролей в России. Затем с таким же заявлением по Maruv выступили и на НОТУ, взяв 48 часов на размышление, и объяснив свою позицию неким пунктом в контракте.

Но пресс-секретарь Юрия Луценко, генпрокурора Украины, Лариса Сарган во всем этом увидела попытки протащить на Евровидение-2019 группу Kazka, о чем она и написала в Facebook.

"Отсутствие информполитики и пропаганды на госуровне и расслабленные "булки" чиновников в течение пяти лет, полагались только на сознание украинцев. Может, начнете с себя, господин Кириленко? И через очередной скандал не надо же протягивать в Тель-Авив группу Kazka.

А это - просто афиша "Песня года", - написала Саргане и приложила фото постера с российскими и украинскими звездами.

Фото: facebook.com