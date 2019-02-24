Вечером, 23 февраля, в Киеве автомобиль Kia Ceed врезался в маршрутку и вылетел в остановку общественного транспорта. ДТП произошло на проспекте Науки, 24 около 19:30, передает Информатор.

В полиции установили, что за рулем Kia был молодой парень, в салоне авто с ним были еще два пассажира. Авто двигалось по проспекту Науки в сторону станции метро "Демеевская". На пересечении со Стратегическим шоссе его подрезала неизвестная машина, которая затем скрылась с места ДТП.

Водитель "корейца" не справился с управлением и авто врезалась в стоящую на остановке маршрутку №539. После этого легковушка влетела в саму остановку.

В результате аварии пострадал водитель Kia, ему посекло лицо разбившимся стеклом. Парня госпитализировали в больницу. На момент аварии на остановке не было людей. От столкновения с маршрутным такси и остановкой легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

Фото: Информатор

Напомним, что в Киеве произошло тройное ДТП. Пострадавшего водителя извлекали спасатели.

Также полиция поймала в Киеве виновника ДТП, который полтора года скрывался за рубежом.