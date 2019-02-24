NASA разрешило тестовый запуск на Международную космическую станцию (МКС) корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, передает Reuters.

"После целого дня брифингов и обсуждений NASA и SpaceX приступают к планам провести первый испытательный полет Crew Dragon без экипажа на Международную космическую станцию", - сообщили в аэрокосмическом ведомстве США.

Отметим, что данное решение позволит Штатам возродить американскую программу полетов человека в космос после того как миссия Shuttle завершилась в 2011 году.

NASA выделило SpaceX 2,6 млрд долларов, а конкурирующей компании Boeing около 4 млрд долл на создание отдельных систем запуска ракет и капсул для доставки американских астронавтов на МКС.

Напомним, что SpaceX успешно запустила на Луну израильский "Берешит".

Также SpaceX испытала двигатель для межпланетных перелетов.