США возрождают собственную программу полетов человека в космос. NASA разрешило Илону Маску стартовать на МКС
NASA разрешило тестовый запуск на Международную космическую станцию (МКС) корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, передает Reuters.
"После целого дня брифингов и обсуждений NASA и SpaceX приступают к планам провести первый испытательный полет Crew Dragon без экипажа на Международную космическую станцию", - сообщили в аэрокосмическом ведомстве США.
Отметим, что данное решение позволит Штатам возродить американскую программу полетов человека в космос после того как миссия Shuttle завершилась в 2011 году.
NASA выделило SpaceX 2,6 млрд долларов, а конкурирующей компании Boeing около 4 млрд долл на создание отдельных систем запуска ракет и капсул для доставки американских астронавтов на МКС.
Напомним, что SpaceX успешно запустила на Луну израильский "Берешит".
Также SpaceX испытала двигатель для межпланетных перелетов.