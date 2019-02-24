В США в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по десяти статьям обвинили 52-летнего певца в стиле ритм-н-блюз R Kelly. Артист сам пришел в полицию, где его и арестовали, передает ВВС.

"Обвинения против исполнителя касаются четырех жертв, трое из которых - несовершеннолетние. Согласно обвинению, инциденты произошли в период с 1998 по 2010 годы", - говорится в сообщении.

Суд установил залог для артиста в размере миллиона долларов. Кроме того у него конфисковали паспорт. Окружной прокурор Кимберли Фокс заявил, что R Kelly угрожает максимум семь лет тюрьмы.

Отмечается, что певец и ранее попадал в скандалы. В 1994 году он тайно женился на певице Aaliyah, которой тогда было 15 лет. Брак был расторгнут в феврале 1995 года, а Aaliyah погибла в автокатастрофе в 2001 году.

В 2001 году 17-летняя стажерка обвинила певца в домогательствах. В 2002-м против него подали еще два иска. В июне того же года певца обвинили в изготовлении детской порнографии по 12 эпизодам.

В 2017 году СМИ писали, что R Kelly создал "секс-секту", где против своей воли состояли шесть девушек.

Фото: Variety

Напомним, что против Стивена Сигала сняли одно обвинение в секс-домогательствах

Также на основе секс-скандала с Вайнштейном снимут фильм ужасов.