В столицу Вьетнама Ханой прибыло более сотни сотрудников службы безопасности КНДР перед саммитом США и Северной Кореи. Об этом передает ТАСС.

Самолет Ил-76 спецрейса авиакомпании Air Koryo приземлился утром, 24 февраля в аэропорту Ханоя. На его борту находилась группа сотрудников службы безопасности, два внедорожника без регистрационных номеров и спецоборудование для обеспечения предстоящего визита главы КНДР Ким Чен Ына.

Из аэропорта северокорейский персонал и автомобили направились в гостиницу Melia, которая по некоторым данным, может стать резиденцией Ким Чен Ына на время его пребывания в Ханое. Сам Чен Ын сейчас направляется в столицу Вьетнама на своем бронированном поезде через территорию Китая. С железнодорожного вокзала Пхеньяна поезд отправился во второй половине дня 23 февраля.

Общая протяженность железнодорожного маршрута от столицы КНДР до Вьетнама составляет порядка 4,5 тыс. км. При средней скорости тяжелого бронированного состава менее 100 км/ч это путешествие может занять более двух суток.

Саммит двух лидеров стран пройдет 27-28 февраля.

Напомним, что в Белом доме рассказали о формате встречи Трампа и Ким Чен Ына на саммите во Вьетнаме.

Также двойник Ким Чен Ына прибыл в город, где встретятся лидеры КНДР и США.