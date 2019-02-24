Знаменитый кинорежиссер, народный артист СССР Георгий Данелия был срочно госпитализирован в одну из московских клиник с воспалением легких.

Об этом ТАСС сообщила в воскресенье, 24 февраля, супруга режиссера Галина.

"Георгий Николаевич в больнице, у него воспаление легких. Сейчас он в реанимации", - рассказала жена Данелии, не уточнив, когда именно режиссер был госпитализирован.

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1959 году окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм", где учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана, Михаила Калатозова. После окончания курсов начал работать на "Мосфильме" режиссером-постановщиком. Известность ему принесла лирическая комедия "Я шагаю по Москве" (1963), среди других работ - "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Кин-дза-дза!" (1986), "Настя" (1993).

Режиссер награжден орденами "За заслуги перед отечеством" II и III степеней, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", грузинским орденом Чести. Лауреат Государственных премий РФ, СССР и РСФСР. Трижды был лауреатом Всесоюзного кинофестиваля, трижды становился обладателем премий "Ника" и "Кинотавр", получил премию "Золотой орел". Обладатель призов на различных кинофестивалях, в том числе в Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, Габрово, Варне, Шамрузе, Map-дель-Плата, Канне, а также специальных призов в Мадриде, Ванкувере, Берлине и Сочи.

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве умер знаменитый певец Сергей Захаров, которого сравнивали с Синатрой.

Также мы рассказывали, что в Москве умерла актриса сериала "Глухарь".