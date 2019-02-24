Вечером, 23 февраля, в Киеве произошло ДТП с участием троллейбуса. Об этом передает Информатор.

На улице Максимовича столкнулись троллейбус №50 и паркетник Toyota RAV4. Установлено, что "японец" двигался в сторону улицы Вильямса. По встречной полосе ехал троллейбус, без пассажиров, который направлялся в депо. Во время движения, мужчине за рулем Toyota стало плохо, он потерял управление и врезался в троллейбус.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали водителя внедорожника. По предварительным данным у него случился повторный инсульт. В результате аварии автомобиль Toyota получил серьезные повреждения. У внедорожника разбит правый бок. Троллейбус получил повреждения передней части.

Детали происшествия установит дальнейшее следствие.

Фото: Информатор

Напомним, что в Киеве произошло тройное ДТП. Пострадавшего водителя извлекали спасатели.

Также полиция поймала в Киеве виновника ДТП, который полтора года скрывался за рубежом.