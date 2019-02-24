Окончательное решение об участии в шоу Евровиденияе-2019 победительницы Нацотбора певицы Mаruv будет принимать Национальная общественная телерадиокомпании. Об этом передает Громадське.

"Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к людям. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv", - сообщила член правления НОТУ Александра Кольцова.

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По ее словам, решение о том, кто будет представлять Украину, НОТУ примет в течении 48 часов. А сама Maruv должна дать ответы на вопросы по договору в течение 24 часов. Также она не ответила, будет ли в противном случае Украину представлять группа Freedom Jazz, которая заняла второе место в отборе.

"К сожалению пока не могу сказать. Мы хотели бы услышать от Maruv ответы, и конечно хотелось бы положить дискурс в украинском обществе: должен ли артист, который представляет Украину на Евровидении, ездить с концертами в Россию... У нас есть пункт в договоре, который предусматривает определенные решения - они должны его принять", - заключила она.

Напомним, что Украину на Евровидении-2019 будет представлять Maruv.

Также вице-премьер Кириленко намекает, что Maruv могут не пустить на Евровидение.