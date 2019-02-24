Сегодня, 24 февраля, в Молдове начались очередные парламентские выборы. Все 2018 избирательных участков в стране открылись в 07:00 по местному времени (столько же и в Киеве). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе молдавской ЦИК.

Главная интрига выборов кто одержит победу - пророссийская партия социалистов президента Додона или же проевропейская демократическая партия.

По данным последних соцопросов лидируют 4 политические силы: партия социалистов, блок "ACUM", демократическая партия и партия "Шор".

Если прежде 101 депутата парламента здесь выбирали по партийным спискам, то нынешние выборы впервые пройдут по смешанной системе, которая предполагает, что 50 нардепов будут избраны по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам.

Одновременно с выборами будет проведен республиканский консультативный референдум. С гражданами будут советоваться по вопросу сокращения числа депутатов парламента до 61, второй вопрос касается возможности отзыва избирателями депутата.

В Центризбиркоме проинформировали, что для обеспечения общественного порядка в ходе выборов будут задействованы свыше 4 тыс. сотрудников полиции. Еще свыше 3 тыс. наблюдателей будут следить за процессом голосования внутри участков. Среди них представители ОБСЕ, СНГ и Евросоюза, которые затем опубликуют итоговые отчеты и дадут свои оценки.

Голосование завершится в 21:00. Для этих выборов порог явки избирателей был отменен. Партиям же для прохождения в парламент необходимо преодолеть барьер в 6%, а для избирательного блока - 8%. В одномандатных округах побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов. Первые предварительные итоги будут объявлены уже через час после закрытия участков.

Ранее "Страна" сообщала, что Молдова хочет вывести российские войска из Приднестровья через Украину.