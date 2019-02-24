В воскресенье, 24 февраля, в Украине будет наблюдаться минусовая температура, но без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе будут наблюдаться морозы: днем до -1, ночью похолодает до -9. В восточных областях будет еще холоднее: днем 0...-2, ночью -14...-16. Особенно морозы ударят по Харьковской области.

В центральных регионах и на юге Украины будет схожая температура. Днем -1...+1, ночью -7...-9. В северном регионе будет наблюдаться схожие погодные условия. Лишь в ночи будет немного теплее -6...-8.

В Киеве сегодня без осадков. Температура от -1 до -1, днем от -4 до -6 ночью.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики рассказали, как изменится погода в Украине в ближайшие дни.

Также синоптики обещают, что на неделе в Украину придет серьезное похолодание до 14 мороза.