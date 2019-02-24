Вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко прокомментировал результаты Нацотбора на Евровидение-2019.

Судя по его реакции, победой певицы Maruv он недоволен - из-за ее поездок на гастроли в Россию.

Более того, он намекнул, что артистка еще может и не поехать на песенный конкурс.

"Представителем УКРАИНЫ (так у автора - ред.) не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре и планирует делать это и в дальнейшем и не видит в этом ничего неприемлемого. Поэтому история с участником от Украины еще далеко не завершена", - многозначительно написал он.

Сегодня вице-премьер уже высказывал неудовольствие финалистами конкурса из-за "русского вопроса". Напомним, что дуэт Анна-Мария ранее отказался признать Крым украинским, а певица Yuka вообще гражданка России.

"Страна" анализировала, почему нынешний отбор на Евровидение стал таким политизированным, но тем не менее Maruv одержала в нем победу.