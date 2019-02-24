В Киеве полиция открыла уголовное производство по факту призывов в социальных сети принять участие в платных акциях в поддержку одного из кандидатов в президенты. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В полицию поступило заявление от директора общественной организации о том, что в соцсети появился фейковый аккаунт их организации. На данной странице были размещены призывы об участии граждан в акции в поддержку одного из кандидатов президентских выборов. За участие в мероприятии обещали вознаграждение в размере 600 гривен", - рассказали в полиции.

В полиции также отметили, что людей зазывали на акцию, которая должна была состояться 24 февраля в парке города Гайворон Кировоградской области.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.160 УК (Подкуп избирателя, участника референдума). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Напомним, что в Чернигове БПП подкупает избирателей за 500 гривен.

Также СБУ проводит массовые обыски в рамках дела о подкупе избирателей.