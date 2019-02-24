В субботу, 23 февраля, в Киеве завершился финал Национального отбора на Евровидение-2019. Победу одержала (5 балов от жюри, и 6 - от зрителей) певица Maruv, которая теперь и представит Украину в Израиле со своим секси-шоу.

Скриншот: UA:Перший

Но этот финал запомнится не только победой Maruv, но и громкими политическими разборками в прямом эфире.

Ведущий Сергей Притула спросил у дуэта Anna Maria, не пожалели ли cестры о том, что вообще участвуют в Нацотборе. "Понимая какой у вас бэкграунд и так или иначе сейчас это выплывает, неужели вы не знали, что должность вашей мамы в правительстве Крыма, которая даже имеет медаль "За возвращение Крыма" от оккупационных властей... И если я сейчас спрошу у вас, чей Крым, а этот вопрос загонит вас в вилку - это поставит крест либо на вашей карьере, либо на маминой", - начал Притула.

В ответ сестры со слезами на глазах сказали, что после своего интервью на канале ATR они подвергаются травле, "как в 30-е годы".

Скриншот: СТБ

"Если бы возник вопрос, выбрать конкурс или родителей, как и любой нормальный человек мы выбрали бы родителей. Мы украинские певицы, мы родились в Крыму, мы не нарушили никаких законов Украины, не сделали ничего плохого, не давали концертов в России. Нам жаль, что судят нас не по делам, в том числе творческим, а по заголовкам в прессе и лозунгам. Мы надеемся, что все сделают выбор, кто на самом деле достоин представлять Украину на европейском конкурсе. Мы любим Украину. Спасибо", - сказали девушки.

В ответ на это Притула добавил, что позиция певиц ясна, и ему жаль, что такой выбор сделали их родители. Мария и Анна Опанасюк ответили, что в такой ситуации в Украине оказались многие семьи, и что ведущий, наверное, не в курсе и не совсем понимает, о чем говорит.

После этого к разговору присоединилась Джамала, у которой также выступили слезы на глазах: "Я тоже выбрала... И сейчас к своим родителям просто не могу поехать, потому что они на оккупированной территории".

Затем Джамала пояснила, что после скандального интервью девушек не может теперь беспристрастно судить о творческой составляющей их номера.

"С одной стороны я должна судить вас как профессионал, с другой стороны, вы пошли на конкурс, зная эту ситуацию. Но тот, кто представляет на Евровидении Украину, отвечает за всех нас. Как вы можете говорить в интервью, что Крым - это просто родина? Существует только один ответ... Крым - это Украина", - заявила Джамала.

Затем слов взял третий член жюри Евгений Филатов: "Вы говорите, чтобы мы оценивали вашу песню, она скажет о вас больше. Так, например, Джамала вышла на сцену и спела о том, о чем болит ее душа. И там была и позиция ее понятна, и песня, - подчеркнул Евгений Филатов, имея ввиду победное выступление Джамлы на Евровидении. - Я боюсь, что вам придется еще много раз возвращаться к этому. Но я считаю, что это ваше интервью АTR - это полная ж@па".

Это вызвало недоумение у Андрея Данилко, который тоже повторил вульгаризм, со словами, что он не верит своим ушам, что такое слово прозвучало от воспитанного Филатова.

И наконец, чтобы хоть как-то разрядить обстановку о ж@пе вспомнил и Сергей Притула, быстро перейдя к следующей части шоу, поскольку девушки выступали последними.

Остается добавить, что все члены жюри - Данилко, Джамала и Филатов - в итоге поставили девушкам самый низкий балл единицу.

Напомним, что "Страна" сообщала о том, что в финале отбора на Евровидение-2019 солистка Yuko заявила, что готова отказаться от российского гражданства ради паспорта Украины