В субботу, 23 февраля, во Львове сообщили о минировании здания ж/д вокзала, автовокзала и автозаправки. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"23 февраля, в период с 10:35 до 11:05 в полицию поступило три анонимных сообщения о заминировании автовокзала на улице Стрыйской, главного железнодорожного вокзала и автозаправочной станции на улице Кузневича во Львове", - уточнили в полиции.

В результате ЧП из данных объектов эвакуировали около 700 человек. Все здания и прилегающие территории проверяли эксперты-взрывотехники и кинологи.

Позже выяснилось, что информация о минировании не подтвердилась, опасных предметов не обнаружили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных производств, устанавливаются личности анонимных лже-минеров.

Напомним, что в Песках при разминировании погиб сапер, трое полицейских ранены.

Также мэру Кривого Рога позвонила неизвестная дама и сообщила о минировании сразу шести школ.