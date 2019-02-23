В Венесуэле минимум 23 человека из силовых структур страны перешли границу с Колумбией и приняли сторону оппозиции. Об этом в Twitter сообщил журналист Габриэль Бастидас, ссылаясь на данные колумбийского миграционного управления.

"Колумбийское миграционное управление сообщает, что к 15:40 (21:40 по Киеву) 23 представителя различных органов безопасности Венесуэлы оказались в Колумбии, заявив о верности конституции Венесуэлы. Речь идет о двух женщинах-полицейских, одном спецназовце, одном водителе бронеавтомобиля, 18 бойцах Национальной гвардии и одном офицере ВМС", - написал он.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала, что после закрытия границ вооруженные силы Венесуэлы направились в сторону Колумбии.

Также оппозиция прорвала полицейский кордон на границе Венесуэлы и Колумбии.

Напомним, что на границе с Венесуэлой в стычках с военными погибли два человека.