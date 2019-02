В 2019 году от Украины на музыкальный конкурс Евровидение-2019 поедет исполнительница Maruv. Певица победила в финале национального отбора, за нее проголосовали зрители и судьи.

Победная песня Maruv называется Siren Song (Песня сирены). Предлагаем вам полный текст и перевод текста.

Видео: Телеканал СТБ

Итак, текст Siren Song на английском языке

Ooh

Komm zu mir, komm zu mir

Ooh

Komm zu mir, komm zu mir

Come to me

Come to me

You’re the only one

Give me love

Give me love

From the dusk till dawn

Come to me

Come to me

Boy we can get on

Give me love

Give me love

From the dusk till dawn

Falling through the floor

Baby, this is devil’s door

Burning in the flame

Wanna know my secret?

(Bang!)

(Boom, boom, boom)

(Boom, boom, boom)

Uh

I’m so high

Love me, love me, love me, boy

I’m so fine

Love me, love me, love me, boy

Falling through the floor

Baby, this is devil’s door

Come to me

Come to me

You’re the only one

Give me love

Give me love

From the dusk till dawn

Come to me

Come to me

Following my voice

Give me love

Give me love

You don’t have a choice

Do you know me?

We’ll take it really slowly

Falling through the floor

Ask the devil’s door

You gotta know me

Just get the rhythm slowly

Burning in the flame

Wanna know my secret?

(Bang!)

(Boom, boom, boom)

(Boom, boom, boom)

Uh

I’m so high

Love me, love me, love me, boy

I’m so fine

Love me, love me, love me, boy

I’m so high

Love me, love me, love me, boy

I’m so fine

Love me, love me, love me, boy

Uh

(Bang!)



Песня Сирены перевод на русский язык

Иди ко мне, иди ко мне…

Иди ко мне, иди ко мне…

Иди ко мне

Иди ко мне

Ты единственный

Дай мне любовь

Дай мне любовь

От заката до рассвета

Иди ко мне

иди ко мне

Мальчик, мы можем получить

Дай мне любовь

Дай мне любовь

От заката до рассвета

Спотыкаясь о порог,

Узнай у дьявольских дверей.

Сгорая в огне,

Хочешь знать мой секрет?

(Бах!)

(Бум, Бум, Бум)

(Бум, Бум, Бум)

Я так высоко

Люби меня, люби меня, люби меня, мальчик

Я в порядке.

Люби меня, люби меня, люби меня, мальчик

Иди ко мне, иди ко мне

Ты единственный

Дай мне любовь

Дай мне любовь

От заката до рассвета

Иди ко мне, иди ко мне

Прижмись ко мне.

Дай мне любовь

Дай мне любовь

У тебя нет выбора

Ты меня знаешь?

Мы будем делать это очень медленно

Спотыкаясь о порог,

Узнай у дьявольских дверей.

Ты должен узнать меня

Стать немного помедленнее

Сгорая в огне,

Хочешь знать мой секрет?

(Бах!)

(Бум, Бум, Бум)

(Бум, Бум, Бум)

Я так высоко

Люби меня, люби меня, люби меня, мальчик

Я в порядке.

Люби меня, люби меня, люби меня, мальчик

Я так высоко

Люби меня, люби меня, люби меня, мальчик

Я в порядке.

Люби меня, люби меня, люби меня, мальчик



(Бах!)

Напомним, что Вице-премьер Кириленко заявил, что отбор на Евровидение - "часть гибридной войны России".

Также родителей финалисток Нацотбора на Евровидение внесли на "Миротворец".