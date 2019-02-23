И.о. министра Ульяна Супрун развеяла миф о пользе витамина С в лечении простуды. Об этом чиновник сообщила в Facebook.

"Польза витамина С для лечения простуд, "улучшения самочувствия" - это еще один миф, даже фейк, и создал его в 70-е двукратный нобелевский лауреат Лайнус Полинг, открыватель витамина С. Полинг написал несколько бестселлеров, которые преувеличили свойства аскорбиновой кислоты и распространил этот фейк по миру", - написала она.

Супрун сообщила, что более поздние, независимые и адекватно спланированные исследования не подтвердили тезисы об огромной пользе витамина С в лечении простуды.

"Некоторые работы показали, что витамин С на 15% сокращает продолжительность простуды, то есть люди болеют, например, не шесть дней, а пять. Но не в случае превышения дозы, а при потреблении дневной потребности", - отметила чиновник.

Супрун акцентировала, что в день взрослым нужно принимать 75-90 мг витамина С, а в случае передозировки у мужчин вдвое повышается риск образования камней в почках.

"А потребление более двух граммов витамина С в сутки может вызвать тошноту, диарею, рвоту, изжогу, головную боль и бессонницу", - добавила Супрун.

В то же время Супрун отметила, что в лимонах действительно есть витамин С, но дольки лимона или чая с ним мало - чтобы употребить 90 мг витамина С. Для этого следует съесть большой лимон вместе с кожурой, потому что аскорбиновой кислоты там не так и много.

"Лучшими источниками витамина С являются шиповник, сладкий и острый перец, брокколи, брюссельская капуста, смородина и киви", - заключила глава Минздрава.

Фото: facebook.com

Напомним, что Супрун предупредила украинцев, что следить нужно не только за калорийностью продуктов, но и за сахаром в них.

Также Ульяна Супрун объяснила украинцам, что лечения рака грибами совсем не панацея.