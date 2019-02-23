Финал Нацотбора. Украину на Евровидении-2019 будет представлять Maruv
В Киеве, 23 февраля, завершился финал Национального отбора на Евровидение-2019, которое в мае пройдет в Израиле.
По итогам совместного голосования жюри и зрителей победила Maruv. Итак, Украину на популярном шоу будет представлять певица Maruv и ее кабаре-шоу.
Вначале проголосовали члены жюри, которые выставили такие баллы шестерке финалистов:
6 - Freedom Jazz
5 - Maruv
4 - Yuko
3 - Kazka
2 - Brunettes Shoot Blondes
1 - Анна Мария.
Ну а затем свое веское слово сказали телезрители, отдав Maruv максимальные 6 баллов и победа досталась тому кому и досталась.
Баллы зрителей:
1 - Yuko
2 - Анна Мария
3 - Brunettes Shoot Blondes
4 - Freedom Jazz
5 - Kazka
6 - Maruv
Отметим, что Maruv подвергалась нападкам со стороны националистов за то, что выступает в России. На эту тему ей также устроил допрос с пристрастием ведущий Сергей Притули. Но, как видим на зрителей это не подействовало и они ей отдали больше всего балов.
Также мы ранее писали, что Юлия Юрина, солистка группы Yuko, которая выступала второй по списку сказала со сцены, что хочет получить украинское гражданство и отказаться от российского.
О своем желании она заявила отвечая на вопрос ведущего Сергея Притулы - готова ли она сменить гражданство.
"Да, конечно", - ответила певица и добавила, что знает о том, что двойное гражданство запрещено в Украине, и для нее не будет проблемой отказаться от российского паспорта.