В Киеве, 23 февраля, завершился финал Национального отбора на Евровидение-2019, которое в мае пройдет в Израиле.

По итогам совместного голосования жюри и зрителей победила Maruv. Итак, Украину на популярном шоу будет представлять певица Maruv и ее кабаре-шоу.

Вначале проголосовали члены жюри, которые выставили такие баллы шестерке финалистов:

6 - Freedom Jazz

5 - Maruv

4 - Yuko

3 - Kazka

2 - Brunettes Shoot Blondes

1 - Анна Мария.

Ну а затем свое веское слово сказали телезрители, отдав Maruv максимальные 6 баллов и победа досталась тому кому и досталась.

Баллы зрителей:

1 - Yuko

2 - Анна Мария

3 - Brunettes Shoot Blondes

4 - Freedom Jazz

5 - Kazka

6 - Maruv

Отметим, что Maruv подвергалась нападкам со стороны националистов за то, что выступает в России. На эту тему ей также устроил допрос с пристрастием ведущий Сергей Притули. Но, как видим на зрителей это не подействовало и они ей отдали больше всего балов.

Также мы ранее писали, что Юлия Юрина, солистка группы Yuko, которая выступала второй по списку сказала со сцены, что хочет получить украинское гражданство и отказаться от российского.

О своем желании она заявила отвечая на вопрос ведущего Сергея Притулы - готова ли она сменить гражданство.



"Да, конечно", - ответила певица и добавила, что знает о том, что двойное гражданство запрещено в Украине, и для нее не будет проблемой отказаться от российского паспорта.