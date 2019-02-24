В Киеве сегодня закончился отбор на Евровидение. От Украины туда отправится певица Maruv, которую в миру зовут Анна Корсун.

Конкурс оказался самым политизированным в истории Украины. Участников, как на комсомольском собрании, строго допрашивали, чей Крым и почему они ездят в Россию.

Особенно в этом смысле досталось победительнице - она действительно часто гастролировала по РФ. Однако зрители ее все равно поддержали и отдали первенство (судьи же были на стороне группы, никак не связанной с Россией).

Причем, на вид ей это поставили и прямо во время финала отбора, но это не помешало ей победить. Зрители показали, что их уже достал показной ура-патриотизм и травля за любые намеки на связи со России.

То есть, итоги конкурса весьма показательны и в политическом смысле.

Поэтому не удивительно, что в правительстве уже дали понять, что попытаются не допустить Maruv на конкурс от Украины.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко еще днем опубликовал твит в котором выразил мнение, что Украину на Евровидении не может представлять участник, который ездит с гастролями в Россию. И сказал, что история с отбором "еще далека от завершения". А уже после голосование повторил этот пост дословно на Facebook, что можно воспринимать как прямой намек - Maruv могут не пустить на конкурс от Украины волевым решением властей.

"Страна" собрала всю информацию о том, как проходил Нацотбор и что известно о его победительнице.

Что известно о Maruv

Maruv - это псевдоним украинской певицы Анны Корсун. Ей 27 лет, она родом из Павлограда (Днепропетровская область). Известна по выступлениям в шоу "Голос страны" (телеканал "1+1") и "Х-Фактор" ("СТБ").

Анна активно выступает на различных мероприятиях в России и даже анонсировала первые сольные концерты, которые состоятся весной, как раз перед началом "Евровидения" в Израиле. В частности, 6 апреля она выступит в "Известия Hall" (Пушкинская площадь, Москва), а 12 апреля состоится выступление в Санкт-Петербурге.

Maruv, фото: facebook.com

Артистка известна еще по творчеству в составе группы The Pringlez, которая завоевала 3-е место в российском музыкальном конкурсе "Новая волна-2015". С 2018 года выступает сольно под псевдонимом.

Личная жизнь девушки устроена. С будущим мужем – Александром Корсуном - исполнительница познакомилась в Харькове, когда работала в караоке-клубе. Сегодня Александр является PR-менеджером проекта MARUV. Дети у молодой семейной пары пока только в планах.

Композиция, с которой она отправится в Тель-Авив на Евровидение, называется "Песня Сирены".

MARUV – Siren song, видео: youtube.com

Текст "песни Сирены" Maruv - на английском и на русском.

Из-за связей с РФ на певицу ополчились некоторые члены жюри. Правда, потом отдали ей свои голоса. Больше судейских голосов досталось лишь Freedom Jazz. Но зрители перевесили симпатии судей, и победа досталась Maruv.

"Комсомольское собрание"

Финал Нацотбора в этом году превратился в настоящее комсомольское собрание. Члены жюри (за исключением разве что Андрея Данилко) пристрастно интересовались у некоторых финалистов, чей Крым и не стыдно ли им ездить в Россию.

Такой поворот дело приняло после интервью Анны и Марии Опанасенко, которые не смогли сказать, что Крым - украинский, а Россия оккупант. После этого их атаковали сначала в соцсетях, а теперь и на конкурсе.

Впрочем, не только их. На самом конкурсе "русский вопрос" коснулся и победительницы - Maruv.

После ее выступления заседающая в жюри Джамала сказала, что ей не хватило "эмоций сексуальности". А потом задала вопрос, сказав, что это дело совести: "Ты в Тель-Авиве, пресс-конференция. Какой-то журналист спрашивает: Крым - украинский?" "Украинский, конечно", - ответила Maruv.

Потом "допрашивать" певицу взялся ведущий Андрей Притула. Он задал вопрос, как патриотизм Анны Корсун соотносится с тем, что она гастролировала в России.

Девушка в ответ посоветовала почитать ее интервью, в которых она уже отвечала на этот вопрос. Она напомнила, что Евровидение создали после Второй мировой войны и цель конкурса - объединение. Maruv также порекомендовала все политические вопросы задавать в Верховной Раде.

"Многие люди, которые живут в России отлично относятся к украинцам, восхищаются украинской музыкой", - сказала финалистка. И добавила, что нельзя всех жителей страны судить по президенту. Зал поддержал ее аплодисментами.

А из жюри уклонился от политики Андрей Данилко. "Я желаю вам справиться, как - я не знаю", - пожелал Maruv Данилко, который перед этим дал понять, что к политическим вопросам относится легче.

Своя доля "российских" вопросов досталась и Юле Юриной из Yuko, которая вообще является гражданкой России. Притула поинтересовался, не помешает ли это выступить на Евровидении. И спросил, хочет ли Юля получить гражданство Украины или предпочтет "сидеть на двух стульях". Также ведущий спросил у финалистки, готова ли она отказаться от паспорта РФ, намекнув, что это может быстро устроить президент. "Да", - сказала Юлия.

Притула задал контрольный вопрос - что у группы с гастролями в России. "Так мы уже год там не выступаем. И не планируем", - сказали музыканты.

Правда, зрители, несмотря на этот ответ, отдали Yuko последнее место. А вот судьи - третье.

И, конечно, "российскую" тему затронули после выступления Анны и Марии Опанасенко.

Притула спросил, не пожалели ли девушки о том, что участвуют в Нацотборе. "Почему вы об этом спрашиваете?", - удивились певицы. "Понимая какой у вас бэкграунд и так или иначе это выплывает, неужели вы не знали, что должность мамы, которая даже имеет медаль "За возвращение Крыма...".

После этого ведущий сказал, что если спросит, чей Крым, это "поставит крест либо на их карьере, либо на маминой (у Анны и Марии мать работает в органах власти Крыма - ред.)".

Девушки сказали, что последнюю неделю обсуждают не только их, но и их родителей. Пока говорят, что Украина идет в Европу, они чувствую себя в эпицентре Советского Союза, и их заставляют отказаться от родителей, хотя они уже сделали свой выбор - раз живут в Украине.

"Если бы встал вопрос, выбрать конкурс или родителей, как и любой нормальный человек мы выбрали бы родителей. Мы украинские певицы, мы родились в Крыму, мы не нарушили никаких законов Украины, не сделали ничего плохого, не давали концертов в России. Нам жаль, что судят не по делам, в том числе творческим, а по заголовкам в прессе и лозунгам. Мы надеемся, что все сделают выбор, кто на самом деле достоин представлять Украину на европейском конкурсе. Мы любим Украину. Спасибо", - сказали девушки, которые не смогли сдержать слез. Зал зааплодировал.

Притула добавил, что позиция певиц ясна, но ему жаль, что такой выбор сделали родители. Мария и Анна Опанасюк ответили, что в такой ситуации в Украине оказались многие семьи, и что ведущий, наверное, не в курсе и не совсем понимает, о чем говорит.

После этого к разговору присоединилась Джамала, у которой также выступили слезы. "Я тоже выбрала родителей, к которым просто не могу поехать, потому что они в оккупированной части".

"С одной стороны я должна судить вас как профессионал, с другой стороны, вы пошли на конкурс, зная эту ситуацию. Но те, кто представляет конкурс, отвечает за всех нас. Как вы можете отвечать в интервью, что Крым - это родина? Хотя существует только один ответ - Крым это Украина", - по-матерински наставляла девушек Джамала.

"Нам не в чем оправдываться", - сказали в свою очередь сестры.

Андрей Данилко на всё это заметил, что у него ощущение, как будто он на комсомольском собрании. И что на месте девушек он бы развернулся и ушел.

"Я скажу так, я вот слушаю мнения людей, которые думают и голосуют не головой, а сердцем, и я говорю, что конкурс не голосов. Но как круто, когда они есть. Это крутой вокал и профессиональное выступление", - сказал по поводу песни ANNA MARIA Данилко.

Евгений Филатов тоже похвалил голоса и музыку. Но заметил, что "вчерашнее интервью полная жопа для вас".

"Украину на Евровидении должен представлять Климкин"

Соцсети отреагировали на политизированность конкурса.

"Совершенно очевидно, что от Украины на Евровидение должен ехать Скрыпин. Он полный патриот, с этим согласны абсолютно все.

Да, не умеет петь, но при чем тут песни? На кону стоит честь Советского Союза и Коммунистической Партии, простите, интересы Украины и достоинство.

Ничего страшного, пусть другие поют, мы идем своим путем.

Развели тут мелкобуржуазные сопли и слюни.

А девок этих, снять с питания, выселить из общежития и исключить из комсомола", - пишет блогер Макс Бужанский.

Журналист Василий Апасов пошел еще дальше и предложил отправить в Тель-Авив министра иностранных дел Павла Климкина.

"Мне по-человечески очень жаль дуэт Анна-Мария Опанасюк (Anna-Maria Opanasyuk), которых загнобили за то, что их родители работают в оккупированном Крыму. И за то, что они в одном интервью четко не назвали Крым - Украиной.

Как человек, в силу профессии немного разбирающийся в том, как создаются и разгоняются медийные скандалы, снимаю шляпу перед заказчиками и исполнителями этой травли.

Девочкам, как емко выразился один из членов жюри, жопа.

Тот, кто задал им этот вопрос - чей Крым - отлично понимал, что делает.

Теперь все обсуждают не их песню, вокал (объективно самый сильный на этом нацотборе) - а выбор их родителей.

А какая личная, семейная трагедия за этим стоит - никто даже не задумался. Назовут Крым Украиной - разрушат карьеру родителей. Назовут Россией - разрушат свою.

Это лишний раз доказывает, что все-таки Евровидение - это политика. И шоу-бизнес, особенно в сегодняшних реалиях в Украине - это тоже политика. Чистой воды.

Никогда не поверю, что те, кто допустил дуэт к участию в нацотборе, не знал об их крымском нюансе.

Причем ведь #АннаМария не первый раз принимают участие в нацотборе на #Евровидение. Но скандал возник именно сейчас.

И самое смешное при этом, кстати, что Анна и Мария - едва ли не единственные украинские артисты, которые не гастролируют в России.

Это так, нашим возмутившимся "патриотам" на подумать", - пишет журналистка "Страны" Анастасия Товт.

После известия о победе Maruv националисты впали в уныние.

"Ну что ж. Участницей Евровидения от Украины числиться Анна Корсун-MARUV. Любительница "4 миллиардов российского народа", которая "несет мир" во время гастролей в стране-агрессору", - написал политолог Алексей Голобуцкий.

В тоже время журналист Олеся Медведева видит в победе Maruv, которая завоевала симпатии зрителей несмотря на травлю, иной аспект.

"Всех достала политика и показушный ура-патриотизм! Maruv едет от Украины на Евровидение и это отлично! Люди не хотят шароварщины".

А глава музыкального пиар-агентства "Много Воды" Саша Вареница в своем телеграмм-канале анализирует феномен раскрутки Maruv и ее связей с Россией.

"Год назад я написал статью для Karabas Live, где высказал целый ряд непопулярных вещей. Общий тезис такой. У нас слишком много эмоций и шума, а когда доходит до дела представительство iTunes/Apple Music – только в России, YouTube Music – только в России. Ну и так далее. Пока мы как бы движемся в сторону Европы (и США), нам оттуда намеком дают понять: вы для нас стратегически один регион - CIS countries с центром в Москве.

Хотите отдельный центр в Киеве? Полную локализацию на украинский рынок? Сорри, ребята, но вы пока для этого мелковаты. Не те обороты денег в индустрии + решите вопросы с пиратством. У вас легально слушают музыку 6% населения страны. Это, кстати, реально позор. В том же тексте я говорил о том, что в Украине на сегодня не ведет активной деятельности ни один мировой мейджор-лейбл. Позитив: господа артисты, дышите в полную грудь, пока они сюда не пришли. Когда-таки придут, вас тут же задвинут на задворки чартов и в утренние слоты фестивалей, как это происходит во всей Восточной Европе.

Меня, само собой, обвинили в зраде. Я внимательно почитал все доводы и повторил тот же тезис летом 2018 года. Вполне ожидаемо огреб волну хейта размером с цунами. Замолчи! Мы построим свое, а если не веришь в свое – заткнись и уезжай. Сегодня вся страна смотрела финал Нацотбора на Евровидение. Артисты старались, менеджеры выбивали искры в кулуарных битвах, FB кипит. Что в итоге? Всю вообще украинскую сцену налегке обошла певица, которой написали трек за пару дней. Ее аудитория оказалась самой активной и многочисленной.

Откуда она - эта аудитория вообще взялась? Ведь до ЕВ Maruv толком не давала интервью в Украине, не снималась для местного глянца, не появлялась в украинских ток-шоу, не звучала на многих радиостанциях (квоты).

Как же так?

Друзья, это мощь мейджор-лейблов. Они умеют работать напрямую с аудиторией, они умеют делать массовый продукт, который универсален. И пока они лишь аккуратно дергают за ниточки, откуда-то издалека. Если еще точнее, то это мощь мейджора Warner Music с филиалом в Москве. На главной странице сайта лейбла – Siren Song. К сожалению, стоит признать - пока ситуация такова.

И да, американский мейджор-лейбл подписывает артиста через офис в Москве с одним условием – последующие выступления в России. Потому что емкости одного украинского рынка мало, что отбить расходы на все те мощные промо-инструменты, которыми благодаря Warner располагает Maruv. И которые сегодня "сделали разницу" вопреки мнению жюри и острому, болезненному политическому контексту".