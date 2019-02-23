Министерство культуры Украины сначала выступило против проведения богослужений в соборе Святой Софии в Киеве, а затем оперативно удалило сообщение с официального сайта.

Об этом передают Украинские Новости и приводят скриншот удаленного сообщения.

Напомним, что в субботу, 23 февраля, патриарх Филарет (Православная церковь Украины) попросил главу Украинской греко-католической церкви Святослава (Шевчука) отказаться от проведения литургии в соборе Святой Софии в Киеве.

Затем было обнародовано сообщение, что по состоянию на субботу Министерство культуры не предоставляло разрешений на богослужение УГКЦ в соборе Святой Софии и сообщило, что считает, что проведение подобных мероприятий сильно вредит памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО. Вскоре данное сообщение было удалено с сайта министерства.

Скриншот: Украинские Новости

Ранее "Страна" сообщала, что Филарет внес разногласия в ПЦУ, а Порошенко встретился с Онуфрием.