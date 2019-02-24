Президент Петр Порошенко, выступая во Львовской области сделал оговорку, назвав Украину агрессором. Видео выступления опубликовано в Facebook на странице Dubinsky.pro.

Глава государства выступал в центре Жовква (Львовская область), где на главной площади собрались тысячи людей.

"Сегодня, я как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен не только надежно держать оборону страны, чтобы дать отпор украинскому агрессору, но и дать уверенность смотреть в будущее", - оговорился Порошенко.

Правда, вскоре Порошенко исправился, назвав агрессором россиян.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко выступил с заявлением по поводу 23 февраля.

Также Аваков описал свою беседу с Порошенко о фальсификациях на выборах.

Напомним, что Луценко заявил, что Генпрокуратура не будет реагировать на #Сетку Порошенко.