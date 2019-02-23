Сын президента США Дональд Трамп-младший после 13 лет супружеской жизни развелся со своей женой Ванессой Хейдон. Об этом пишет People.

Информацию о расторжении брака обнародовал пресс-секретарь государственного суда Нью-Йорка.

"Мы подписали соглашение о расторжения брака в конце прошлого года. Нам невероятно повезло иметь пятерых замечательных детей, и в дальнейшем мы будем стремиться к тому, чтобы воспитывать их вместе. Наши дети и их счастье всегда будут в приоритете", - сказано в совместном заявлении пары.

Пока никаких деталей относительно самого процесса нет, кроме того, что расторжение брака было зарегистрировано как неоспоримое. То есть ни одна из сторон не имела претензий к другой относительно опеки над детьми, раздела имущества и суммы выплачиваемых алиментов.

Фото: lb.ua

Напомним, что в США Трампа назвали худшим актером и вручили "Золотую малину".

Также Трамп заявил, что его выдвинули на Нобелевскую премию мира.