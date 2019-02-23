Политический кризис в Венесуэле резко обострился в последние часы. Президент Николас Мадуро в субботу, 23 февраля, объявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Колумбией, передает ТАСС.



"Я решил разорвать все политические и дипломатические отношения с правительством Колумбии. Я даю вашим дипломатическим представителям 24 часа на то, чтобы покинуть страну!" - сообщил он во время митинга в Каракасе.

Президент отметил, что его администрация "была очень терпелива по отношению к Колумбии". "Но мы не можем больше смотреть, как Колумбия готовит нападение на Венесуэлу", - подчеркнул он.

Власти Венесуэлы также закрыли воздушное пространство страны для коммерческих рейсов. Разрешение на взлет есть только у тех самолетов, которые использует государство.

Напомним, что в пятницу, 22 февраля, власти Венесуэлы решили временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией. Они ведут в приграничный колумбийский город Кукута, где в начале февраля был открыт центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев. Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.