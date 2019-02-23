Президент США Дональд Трамп сообщил, что наложит вето на резолюцию, которую внесла Демократическая партия в Конгрессе, останавливающая действие указа главы Белого дома о введении чрезвычайного положения в стране. Об этом передает Fox News.

"Буду ли я это ветировать? 100 процентов", - отметил Трамп во время общения с журналистами.

Эксперты однако отмечают, что скорее всего вето Трампа, не будет преодолено Конгрессом. Однако будущее противостояние проверит на прочность поддержку президента республиканцами после того, как он "дал пощечину" законодателям, перераспределив деньги из других фондов на пограничную стену в обход Конгресса.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп отправил в Конгресс письмо о введении режима чрезвычайного положения в США.

Также 16 штатов подали в суд на президента США.