Отбор на Евровидение-2019. Солистка Yuko заявила, что готова отказаться от российского гражданства ради паспорта Украины
В субботу, 23 февраля, в Киеве проходит финал Национального отбора на Евровидение-2019. Юлия Юрина, солистка группы Yuko, которая выступала на финальном шоу второй по списку сказала со сцены, что хочет получить украинское гражданство и отказаться от российского.
О своем желании она заявила отвечая на вопрос ведущего Сергея Притулы - готова ли она сменить гражданство.
"Да, конечно", - ответила певица и добавила, что знает о том, что двойное гражданство запрещено в Украине, и для нее не будет проблемой отказаться от российского паспорта.
Затем вокалистку спросили, а как же в таком случае быть с ее гастролями в России.
"Мы там уже год не выступаем", - ответила Юлия Юрина.
Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж с финала Национального отбора на Евровидение-2019.
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