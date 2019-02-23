В субботу, 23 февраля, в Киеве проходит финал Национального отбора на Евровидение-2019. Юлия Юрина, солистка группы Yuko, которая выступала на финальном шоу второй по списку сказала со сцены, что хочет получить украинское гражданство и отказаться от российского.

О своем желании она заявила отвечая на вопрос ведущего Сергея Притулы - готова ли она сменить гражданство.



"Да, конечно", - ответила певица и добавила, что знает о том, что двойное гражданство запрещено в Украине, и для нее не будет проблемой отказаться от российского паспорта.

Затем вокалистку спросили, а как же в таком случае быть с ее гастролями в России.

"Мы там уже год не выступаем", - ответила Юлия Юрина.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж с финала Национального отбора на Евровидение-2019.

Также мы рассказывали, что ведущий Нацотбора на Евровидение-2019 ответил журналисту Скрыпину после скандала с дуэтом ANNA MARIA.