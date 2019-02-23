На границе с Венесуэлой в стычках с военными погибли два человека
В субботу, 23 февраля, два человека погибли в столкновениях с подразделениями Национальной гвардии на границе Венесуэлы и Бразилии. Об этом в Twitter сообщил депутат контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Америко де Грациа.
"Нам сообщают о предположительно двоих застреленных в районе Санта-Елена-де-Уайрен", - написал он в сети.
Политик добавил, что бойцы Нацгвардии используют боевые патроны для стрельбы по гражданскому населению.
Фото: twitter.com
Ранее "Страна" сообщала, что оппозиция прорвала полицейский кордон на границе Венесуэлы и Колумбии. На пограничном мосту имени Сантандера люди Гуайдо штурмовали полицейский кордон.
Также после закрытия границ вооруженные силы Венесуэлы направились в сторону Колумбии.
Напомним, что два индейца погибли в столкновениях с армией Венесуэлы на границе с Бразилией.