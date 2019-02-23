В субботу, 23 февраля, два человека погибли в столкновениях с подразделениями Национальной гвардии на границе Венесуэлы и Бразилии. Об этом в Twitter сообщил депутат контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Америко де Грациа.

"Нам сообщают о предположительно двоих застреленных в районе Санта-Елена-де-Уайрен", - написал он в сети.

Политик добавил, что бойцы Нацгвардии используют боевые патроны для стрельбы по гражданскому населению.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала, что оппозиция прорвала полицейский кордон на границе Венесуэлы и Колумбии. На пограничном мосту имени Сантандера люди Гуайдо штурмовали полицейский кордон.

Также после закрытия границ вооруженные силы Венесуэлы направились в сторону Колумбии.

Напомним, что два индейца погибли в столкновениях с армией Венесуэлы на границе с Бразилией.