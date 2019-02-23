В субботу, 23 февраля, в Киеве на Голосеевском проспекте, 94 загорелась однокомнатная квартира. Об этом передает Информатор.

По словам хозяйки жилья, во время ее конфликта с сыном, мужчина облил мебель бензином и поджег. Детали еще предстоит выяснить полиции.

Пожар был такой силы, что к моменту приезда пожарных, квартира уже выгорела дотла. Спасатели залили квартиру, так что вода в помещении достигала щиколотки, и соседей с третьего этажа затопило.

Женщина и ее сын покинули квартиру и остались невредимы. Но медики оказали мужчине первую помощь, так как он надышался дыма, спасая кота, который также был внутри в момент возгорания. По словам женщины, в квартире находилась декоративная крыса, ее спасти не удалось.

На месте работали патрульные, спасатели, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Фото: Информатор

Напомним, что под Черниговом при пожаре в частном доме погибли трое малышей.

Также при пожаре в Марьинском районе Донецкой области погибли два человека.