Сегодня, 23 февраля, полиция Ровенской области была поднята на ноги после анонимного звонка с угрозами взорвать АЭС и аэропорт. Причем неизвестный требовал срочного приезда в город президента Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Фото: rv.npu.gov.ua

"В 09:50 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании одного энергоблока атомной электростанции в Вараше и возможном заминировании аэропорта в Ровно. Неизвестный мужчина требовал, чтобы в Ровно немедленно прибыл президент Украины. В противном случае эти объекты будут взорваны.

На места были немедленно направлены все экстренные службы, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и СБУ.

После тщательного обследования территорий никаких взрывоопасных или подозрительных предметов правоохранители не обнаружили. Оба объекта продолжают работать в штатном режиме", - рассказали в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к ложному минированию государственных объектов в рамках открытых уголовных производств по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины. За такие действия, предусмотрено лишение свободы стоком до шести лет.

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