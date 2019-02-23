В Донецкой области полиция задержала банду, которая на протяжении нескольких лет грабила местных валютчиков. Об этом передает пресс-служба полиции, которая раскрыла детали задержания.

"Злоумышленники заранее под видом клиентов обменяли у пострадавшего незначительную сумму денег, а в следующий раз на встречу для крупного обмена валютчик привез два миллиона гривен. Но на бандитов была устроена засада. Выхватив из рук потерпевшего пакет с деньгами, подозреваемые успели сделать лишь несколько шагов, когда были заблокированы и задержаны полицейским спецназом", - уточнили в полиции.

Задержанные мужчины в возрасте от 42 до 53 лет, один из которых ранее судим. Двое - жители Славянска, другие - выходцы из Херсона и РФ.

"Во время обысков по месту жительства одного из задержанных, в тайнике между гаражами был обнаружен пистолет Макарова, который по базам данных МВД числится похищенным из областного управления полиции в Крыму и 2 обреза, которые злоумышленники прихватили с собой во время другого разбойного нападения. Кроме того, в качестве вещественного доказательства изъят автомобиль, на котором передвигалось группировка", - сказано в сообщении.

Сейчас подозреваемые задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им инкриминируется ч.4 ст.187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Фото: dn.npu.gov.ua

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