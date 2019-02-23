Сегодня, 23 февраля, граница между Колумбией и Венесуэлой была прорвана сторонниками оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. На пограничном мосту имени Сантандера люди Гуайдо штурмовали полицейский кордон. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые четыре грузовика с гуманитарной помощью прибыли на границу Колумбии и Венесуэлы в районе города Кукута, но были встречены с венесуэльской стороны зарядами со слезоточивым газом. Грузовики были буквально обвешаны людьми, они проехали колумбийскую часть моста, но затем проезд им перекрыла венесуэльская полиция. В настоящее время люди бегут с моста назад из-за слезоточивого газа.



Еще один сотрудник вооруженных сил Венесуэлы перешел на колумбийскую сторону на мосту имени Симона Боливара. Перед этим на этом мосту были отмечены силовые действия венесуэльских военных против сторонников оппозиции, требующих пропустить гуманитарную помощь в страну.

Ранее "Страна" сообщала, что Венесуэла не разрешила въезд в страну евродепутатам и отобрала у них паспорта.

Также мы рассказывали, что после закрытия границ вооруженные силы Венесуэлы направились в сторону Колумбии.