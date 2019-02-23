Чемпионат Украины по футболу. Черноморец с минимальным счетом одолел ФК Львов
В субботу, 23 февраля завершился второй матч возобновившегося чемпионата Украины по футболу. ФК Львов уступил одесскому Черноморцу со счетом 0:1, передает Укринформ.
Единственный мяч на львовском стадионе "Украина" на 32-й минуте забил Виталий Гошкодеря.
Во втором тайме Львов полностью владел инициативой, но одесситы не уступали. "Моряки" провели несколько классных контратак, но забить второй гол в ворота соперника не удалось.
Теперь Черноморец имеет в активе 15 очков и находится на 11 месте в таблице УПЛ, Львов с 23 пунктами остался на 8 месте.
Напомним, что Мариуполь обыграл Олимпик в первом матче после зимнего перерыва.
Также первый матч в украинской лиге завершился скандалом.
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