В субботу, 23 февраля завершился второй матч возобновившегося чемпионата Украины по футболу. ФК Львов уступил одесскому Черноморцу со счетом 0:1, передает Укринформ.

Единственный мяч на львовском стадионе "Украина" на 32-й минуте забил Виталий Гошкодеря.

Во втором тайме Львов полностью владел инициативой, но одесситы не уступали. "Моряки" провели несколько классных контратак, но забить второй гол в ворота соперника не удалось.

Теперь Черноморец имеет в активе 15 очков и находится на 11 месте в таблице УПЛ, Львов с 23 пунктами остался на 8 месте.

Напомним, что Мариуполь обыграл Олимпик в первом матче после зимнего перерыва.

Также первый матч в украинской лиге завершился скандалом.