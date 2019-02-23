В субботу, 23 февраля, в Одессе после сильных холодов и большого количества выпавшего снега, расцвели брандушки. Об этом сообщил одесский эколог Владимир Яценко, передает 048.ua.

Эколог отметил, что цветы пробились в одном из одесских дворов на Черемушках.

"А я сегодня дивный подарок получил, утром вышел из дома, и опа - брандушки! Я не знаю, осенью их соседка высадила, или сейчас, но хорошо! У меня под домом будет обалденная клумба, соседи прониклись!" - добавил ученый.

Отметим, что брандушка разноцветная включена в Красную Книгу Украины.

Фото: 048.ua

Напомним, что ученые обеспокоены влиянием домашних любимцев на дикую природу.

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