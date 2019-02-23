В субботу, 23 февраля, депутат горсовета Луцка пытался дать взятку должностному лицу в управлении Гоструда в Волынской области. Об этом сообщает СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что депутат предложил должностному лицу в управлении Гоструда в Волынской области 1 100 долларов. За указанную сумму депутат пытался решить вопрос о неналожения штрафов за использование труда наемных работников на его фирме без оформления трудовых отношений", - уточнили в спецслужбе.

Правоохранители задержали депутата на одной из улиц Луцка во время предоставления чиновнику всей суммы взятки.

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье о предложении взятки (ч.3 ст.369 УК Украины). Продолжаются неотложные следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что в Кривом Роге начальник исполнительной службы приторговывал казенным добром и погорел на взятке в 500 000.

Также офицера Нацгвардии задержали на взятке.