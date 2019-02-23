Стало известно, как пройдет зрительское голосование в финале Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019". Подробный перечень правил опубликован на сайте Eurovision.ua.

Победителем станет конкурсант, получивший высший суммарный балл из судейских оценок и результатов голосования зрителей. Причем зрительские очки станут решающими, если несколько конкурсантов наберут одинаковую сумму баллов.

Чтобы отдать свой голос за понравившегося артиста, телезрителям надо будет отправить SMS с его порядковым номером на номер 7766. Кроме того, бесплатно проголосовать можно при помощи мобильного приложения "Телепортал". За одного участника будет засчитываться только одно SMS-сообщение с одного телефонного номера или один голос в приложении.

Согласно результатам жеребьевки, финалисты выступают на сцене в таком порядке:



1. Freedom Jazz

2. Yuko

3.Maruv

4. Brunettes Shoot Blondes



5. Kazka

6. Anna Maria

Порядковый номер и является кодом для голосования, старт которому ведущий даст после того, как выступят все участники. Судейские оценки, как и в полуфиналах, будут выставлять Андрей Данилко, Джамала и Евгений Филатов.

Напомним, что вице-премьер Кириленко заявил, что отбор на Евровидение - "часть гибридной войны России".

Также ведущий Нацотбора на Евровидение ответил журналисту Скрыпину после скандала с ANNA MARIA.