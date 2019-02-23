Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ не будет реагировать на обвинения штаба президента Петра Порошенко в подкупе избирателей на предстоящих выборах.

Об этом он заявил в Facebook, прокомментировав заявление министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен.

"Все эти обвинения - подследственность МВД. Никакой реакции ГПУ или НАБУ не требуется. Нацполиция должна только выявить факты подкупа", - написал Генпрокурор в соцсети.

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Напомним, что Аваков анонсировал проведение обысков по делу о подкупе избирателей со стороны штаба Петра Порошенко - так называемой #Сетке, о которой уже рассказывала "Страна".

Министр впервые подтвердил, что подкуп ведется за счет госбюжета. Всего на эти цели будет выделено полтора миллиарда гривен.

Также Аваков заявил о связи нардепа от БПП Сергея Березенко с #Сеткой Порошенко.

Позже Березенко потребовал от Авакова извинений за заявление о связи с #Сеткой Порошенко.