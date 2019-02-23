Жена принца Гарри Меган Маркл может подать в суд на издание Daily Mail, которое недавно опубликовала написанное ею в августе личное письмо отцу Томасу Марклу.

Об этом пишет The Guardian.

Так, издание утверждает, что представители герцогини Сассекской обратились в редакцию The Mail on Sunday и заявили о намерении подать иск в суд из-за нарушения британского закона об авторском праве, так как фрагменты послания герцогини отцу были опубликованы без ее согласия.

Это не первый случай конфликта между таблоидом и королевской семьей. В 2005 принц Чарльз выиграл суд у The Mail on Sunday, тогда издание признали виновным в нарушении авторского права и права на частную жизнь из-за публикации дневниковой записи Чарльза от 1997 года, в которой содержались нелестные замечания о тогдашнем руководстве Китая.

Публикация письма Маркл стала очередным витком скандала вокруг жены принца Гарри и ее отношений с отцом, не присутствовавшим на ее свадьбе, которая состоялась 19 мая 2018 года. Из многочисленных высказываний Томаса Маркла следует, что дочь по собственной инициативе прервала с ним все отношения. В начале февраля в защиту герцогини выступили ее друзья, давшие интервью американскому еженедельнику People и среди прочего сообщившие, что Меган Маркл написала отцу письмо, в котором попросила его помириться с ней. Через несколько дней Томас Маркл передал The Mail on Sunday текст письма, которое, по его словам, было не протянутой ему "оливковой ветвью, а ударом ножа в сердце".

В пятистраничном письме от Маркл отцу, которое она написала после свадьбы в августе, речь шла о том, что ее сердце было "разбито на миллион кусочков" после того, как он раздавал интервью прессе, фабрикуя истории и нападая на ее мужа, принца Гарри. Она отметила, что он не звонит ей сам и не отвечает на ее письма и телефонные звонки, и не делал этого даже накануне свадьбы, когда у него случился сердечный приступ, о чем Маркл узнала только из газет. Томас Маркл заявил The Mail on Sunday, что написал дочери ответ, в котором вновь извинился перед ней и признал свои ошибки, а также предложил "в знак примирения" устроить совместную фотосессию.

Напомним, фотографы поймали на видео момент, как в животе у Меган Маркл начал шевелиться ребенок.

Также мы писали, что Меган Маркл обвинили в том, что принц Гарри из-за нее стал угрюмым букой.