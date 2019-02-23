В Украине вскоре может увеличиться количество авиаперелетов по маршруту "Киев – Париж". Сразу три украинские авиакомпании – МАУ, Yanair и SkyUp подали заявки для получение прав на полеты, передает Avianews.

Так, авиакомпания МАУ запросила увеличение частоты рейсов с 14 до 18 в неделю. В то время Yanair и SkyUp подали заявки на выполнение двух и трех еженедельных рейсов соответственно.

Отмечается, что до этого полеты по маршруту "Киев – Париж" могли выполнять только одной авиакомпанией от каждой стороны с частотой не более 14 рейсов в неделю. Со стороны Украины квота была отдана МАУ, со стороны Франции – авиакомпании Air France.

Еще в 2018 году Франция предложила Украине увеличить квоту до четырех рейсов в неделю и допустить на маршрут еще одного авиаперевозчика на временной основе до вступления в силу "Соглашения об открытом небе".

Заявления украинских авиакомпаний об увеличении количества рейсов госавиация Украины рассмотрит 28 февраля.

Напомним, что в самолетах МАУ теперь будут продавать вино, водку, виски и джин.

Также в МАУ вводят новые правила для ручной клади с 15 января.