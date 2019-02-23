Загадочные образования и кратеры. NASA опубликовало самый четкий снимок астероида Ультима Туле
Американское агентство NASA опубликовало самый четкий существующий снимок астероида Ультима Туле. Изображение размещено на сайте агентства.
Фотография была сделана аппаратом NASA New Horizons в начале января 2019 года. Камера LORRI "поймала" кадр за 6,5 часов до максимального сближения с астероидом 1 января и имеет разрешение порядка 33 метров на пиксель. В тот момент расстояние до астероида составляло 6 628 километров. При этом отмечается, что объекты двигались относительно друг друга со скоростью 32 тыс. миль в секунду.
Такая четкость позволила специалистам рассмотреть неизвестные ранее особенности рельефа астероида - загадочные круглые образования, а также множество мелких темных впадин. Теперь они обсуждают, ударные ли это кратеры или ямы от сублимации, следы обрушения, или же что-то совсем иное.
Фото: nasa.gov
Видео: YouTube/ NASA Video
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