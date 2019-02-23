Американское агентство NASA опубликовало самый четкий существующий снимок астероида Ультима Туле. Изображение размещено на сайте агентства.

Фотография была сделана аппаратом NASA New Horizons в начале января 2019 года. Камера LORRI "поймала" кадр за 6,5 часов до максимального сближения с астероидом 1 января и имеет разрешение порядка 33 метров на пиксель. В тот момент расстояние до астероида составляло 6 628 километров. При этом отмечается, что объекты двигались относительно друг друга со скоростью 32 тыс. миль в секунду.

Такая четкость позволила специалистам рассмотреть неизвестные ранее особенности рельефа астероида - загадочные круглые образования, а также множество мелких темных впадин. Теперь они обсуждают, ударные ли это кратеры или ямы от сублимации, следы обрушения, или же что-то совсем иное.

Фото: nasa.gov

Видео: YouTube/ NASA Video

Напомним, в NASA получили первые фото с Края света.

Также мы писали, что в NASA показали самую яркую комету 2018 года.