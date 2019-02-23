В субботу, 23 февраля, в Харькове произошло ограбление ломбарда. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Происшествие случилось около 11:00 на проспекте Гагарина.

"Неизвестный зашел в помещение и ударил тяжелым предметом 22-летнюю девушку, после чего завладел деньгами в сумме 30 тысяч гривен и убежал", - сказано в сообщении.

В городе ввели в действие оперативный план "Сирена". Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Полиция сообщила приметы злоумышленника: рост около 180 см, плотного телосложения. Был одет в куртку темно-зеленого цвета с капюшоном, синие джинсы и черные перчатки.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, что в Харькове ночью неизвестные взорвали два банкомата и унесли деньги. ПриватБанк объявил премию за их "головы".

Также в Харькове пассажир выпал из автобуса на ходу.