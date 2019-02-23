Нардеп от БПП Сергей Березенко, которого Арсен Аваков назвал одним из организаторов процесса скупки голосов штабом Порошенко, отреагировал на слова главы МВД. Свое заявление он опубликовал на странице в Facebook.

"Категорически отвергаю любые голословные обвинения со стороны министра в свой адрес, и рассчитываю, что Арсен Борисович найдет в себе мужество извиниться передо мной лично за распространение недостоверной информации, которая унижает мою честь, достоинство и политическую репутацию", - написал Березенко.

По его словам, в основе заявления Арсена Авакова лежит политическая ангажированность руководителя МВД, который "стремится поставить вверенные ему правоохранительные органы на службу одной из кандидатов на президентских выборах".

"Кампания Петра Порошенко с точки зрения ее честности, открытости и прозрачности может быть образцом для других политических штабов. Мы единственные, кто сделал большую публичную презентацию команды наших волонтеров и агитаторов. Они, а это около 9000 человек, были абсолютно, без каких-либо препятствий доступны для придирчивых интервью со стороны средств массовой информации и наиболее любознательных журналистов. И каждый из этих людей искренне и убедительно мог объяснить любому мотивы голосования за Петра Порошенко", - заявил нардеп.

По его словам, у обвинений в адрес штаба Порошенко в подкупе избирателей нет никаких оснований, а все разговоры вокруг этого являются элементом "черного PR" со стороны штаба Юлии Тимошенко.

Скриншот: Facebook/ Сергій Березенко

Напомним, крупный скандал вокруг подкупа избирателей разгорелся на днях, после публикации расследования "Страны" о создании штабом Порошенко глобальной сети по подкупу избирателей за счёт средств госбюджета.

Позже информацию об этом подтвердил Аваков назвав даже сумму бюджетных средств, которую штаб Порошенко хочет использовать на подкуп - 1,6 млрд гривен.