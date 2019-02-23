В парламент Великобритании внесут повторное предложение о проведении референдума о Brexit. Об этом передает издание Independent.

"Ради блага нашей страны мы будем сотрудничать на основе общих ценностей, не в последнюю очередь, чтобы остановить Brexit Терезы Мэй и Джереми Корбина", - сообщил глава либерал-демократической партии Британии Винс Кейбл.

Политик отметил, что предложение в парламент внесут уже на предстоящей неделе.

"Вот почему я могу объявить, что либеральные демократы снова попытаются обеспечить межпартийную поддержку поправки, которая призывает к голосованию народа с возможностью остаться в ЕС", - добавил он.

Кейбл также анонсировал переговоры с депутатами, которые покинули ряды консерваторов и лейбористов за несогласие с линией руководства.

Напомним, что британские министры тайно обсудили перенос Brexit на 8 недель.

Также стала известна дата голосования британского парламента за новый план Brexit.